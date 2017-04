"Ibba" med hattrick i storseier

Den høyreiste teknikeren fikk se Ryuichi Hirashige gi hjemmelaget fra Kumamoto ledelsen 1-0 etter 14 minutter, før Naoki Nomura utlignet etter 26 minutter. Derfra og ut handlet det meste om norske Ibba.

Etter 35 minutter satte han inn 2-1 før han la på til 3-1 etter 40 minutter. Etter 71 minutter kronet han dagen med sin tredje scoring før han ble tatt av banen like før slutt.

Scoringen er Ibbas sjette så langt denne sesongen. Det gjør at han er toppscorer i divisjonen sammen med Juanma og Ryohei Hayashi.

Yokohama topper japansk 1. divisjon med 20 poeng etter 10 kamper. Nagoya Grampus Eight følger like etter med like mange poeng, men dårligere målforskjell.

Roasso Kumamoto ligger på 18.-plass med 11 poeng.

(©NTB)