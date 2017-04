Formel 1: Vettel raskest i kvalifiseringen

En tydelig fornøyd Vettel smilte og lo etter den gode innsatsen i kvalifiseringen lørdag. Det er første gang han starter i lederposisjon i Russlands Grand Prix, og det er første gang på 588 dager at han vinner en kvalifisering, ifølge DPA.

Ferrari-føreren leder VM sju poeng foran den britiske Mercedes-føreren Lewis Hamilton. Søndag kan det altså se enda bedre ut for Vettel.

Tyskeren vant kvalifiseringen foran den finske duoen Kimi Räikkönen og Valtteri Bottas. Ferrari-lagkamerat Räikkönen så lenge ut til å kunne bli kjappest, men finnen gjorde en feil like før mål.

– Jeg skjønte at det ville bli en «tight» kamp med Kimi, men jeg fikk de gode nyhetene på lagradioen. Da var jeg glad. Bilen min var fenomenal i dag, så det var virkelig en glede for meg å kjøre her. Et godt lagarbeid. Men hovedjobben gjenstår, poengterte Vettel.

– Ferrari var raskest i dag, og de har vært raskest her hele veien. Men det er i morgen det virkelig teller, sa Mercedes-fører Bottas.

Vettel-rival Lewis Hamilton ble firer, fulgt av Red Bull-fører Daniel Ricciardo fra Australia og Williams Mercedes-fører Felipe Massa. Danske Kevin Magnussen (Haas) starter som 13.-mann søndag.

