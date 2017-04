Finalen glapp for Sjarapova i comebacket

Dermed tapte den russiske tennisstjernen i sitt comeback etter 15 måneders dopingutelukkelse for en av sine krasseste kritikere.

Så sent som lørdag uttalte den franske 23-åringen at hun reagerer på at Sjarapova får "ekstra hjelp" i sitt comeback. Russeren har fått wildcard til turneringene i Stuttgart, Madrid og Roma, som hun egentlig ikke er kvalifisert for.

På grunn av utelukkelsen var Sjarapova uten WTA-poeng da straffen var sonet, men med semifinaleplassen i Stuttgart har hun allerede klatret til 260.-plass på rankingen.

– Hun er en tøff spiller og var svært aggressiv fra første poeng, sa Mladenovic om sin russiske motstander etter en kamp som varte to timer og 38 minutter.

– Jeg slet i begynnelsen, men ville ikke gi opp. Jeg er glad for at det betalte seg.

Sjarapova brukte bare 35 minutter på å avgjøre første sett, og hun ledet også 2-0 i 2. sett før Mladenovic slo tilbake. Utover i kampen viste den franske spilleren seg å ha mest krefter og best nerver.

Mladenovic er nummer 19 på verdensrankingen. I finalen møter hun Simona Halep eller Laura Siegemund.

16. mai får Sjarapova vite om hun tildeles wildcard til Roland-Garros, den neste Grand Slam-turneringen.

(©NTB)