Evans suveren, Østberg kjemper for pallplass

Østberg overnattet på 2.-plass i VM-rallyet, men fikk problemer på den første av lørdagens fartsprøver og ble passert av belgiske Thierry Neuville.

Østbergs bil mistet diffuseren underveis på prøven, noe som fortsatte å koste ham tid på påfølgende prøver. Ford-laget appellerte til publikum om å levere inn diffuseren dersom den ble funnet.

– Det var mye som skjedde på en gang. Vi har også et hydraulisk problem som gjør at håndbrekket ikke virker, og vi traff en vanndam slik at frontruten ble tilsølt på innsiden, sa Østberg til wrc.com etter den første prøven lørdag.

Problemene med sikt og håndbrekk ble løst, men han fortsatte å tape tid på de hurtigste strekkene som følge av den manglende diffuseren.

Etter tre prøver lørdag, og 12 totalt, er Østberg 53 sekunder bak ledende Evans og 8,9 bak Neuville.

Han presses også av konkurrentene på de neste plassene. Ott Tänäk er 4,1 sekunder bak nordmannen, mens VM-leder Sebastien Ogier og finske Jari-Matti Latvala også er på skuddhold. Snaut halvannet minutt skiller fra første- til sjetteplass.

Evans var oppe i over ett minutts ledelse før to punkteringer kostet ham tid på 12. fartsprøve og skapte antydning til spenning igjen.

(©NTB)