Avbrutt kamp ferdigspilt uten tilskuere 

Det var fem minutter igjen av Leyton Orients hjemmekamp mot Colchester da hjemmepublikum tok seg inn på banen og satte seg ned der for å uttrykke sin misnøye med klubbeier Francesco Becchetti.

Aksjonen tvang dommeren til å sende spillerne i garderoben. Publikum ble værende i over en time, men så ble det opplyst at kampen var avbrutt og ikke ville bli spilt ferdig. Publikum bega seg hjem, og da kom spillerne ut på banen igjen og spilte ferdig.

Leyton Orient lå under 1-3 da kampen ble avbrutt, og det ble også resultatet. Kampen ble spilt en uke etter at laget ble dømt til nedrykk fra 2. divisjon og dermed forsvinner ut av ligaen for første gang på 112 år.

– Sammen med politiet tok vi avgjørelsen om å opplyse at kampen var avbrutt, for vi følte at dette ville gjøre det mulig å rydde banen, og det viste seg å stemme, heter det i en uttalelse fra ligaen.

– Likevel følte vi at det var riktig å spille kampen ferdig for å forsvare turneringens integritet.

