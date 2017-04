Allegri ber Juventus-spillerne skjerpe seg før Monaco-kampen

Den italienske serielederen dro fredag til Bergamo vel vitende om at Atalanta har imponert stort på hjemmebane denne sesongen. Lag som Roma, Napoli og Inter har alle reist tomhendt hjem fra Atleti Azzurri d'Italia stadion.

Heller ikke Juventus skulle få det lett. Bare minutter etter at Davi Alves trodde han hadde sikret gjestene en verdifull trepoenger på tampen av kampen, sørget Remo Freuler for 2-2 på en returball etter at Gianluigi Buffon reddet sveitserens første skudd.

Juventus skal onsdag møte Monaco i det første semifinaleoppgjøret i mesterligaen. Allegri ser likheter mellom Atalanta og laget fra det lille fyrstedømmet.

– Monaco er et lag som ligner på Atalanta. Vi er nødt til å lære av feilene våre og være veldig gode. Et lag som Juventus skal ikke slippe inn mål med ett og et halvt minutt igjen å spille, sa Allegri etter fredagens poengdeling.

Monaco er blant Europas mestscorende lag. Klubben slo ut Borussia Dortmund med 6-3 sammenlagt i kvartfinalen. Juventus gikk videre med 3-0 over Barcelona.

