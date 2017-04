Adegbenro: – Så lenge man har ett sekund kan man fortsatt gjøre noe

11 seirer, tre uavgjort og kun ett tap på de 15 hjemmekampene forrige sesong gjorde at Brann stadion ble en fryktet arena å komme til for motstanderlagene.

Lars Arne Nilsens mannskap har fortsatt i samme spor før kampen mot Viking, og Fredrik Haugens så ut til å bli matchvinner mot Viking med sin scoring etter 23 minutter. Det ville sørget for at Brann hadde tatt ni av ni mulige poeng på Brann stadion så langt denne sesongen, men Adegbenro ville det annerledes.

Nigerianeren fant sin plass inne i feltet på overtid og headet inn innlegget fra Kristoffer Haugen. Det sikret ett poeng for laget fra Stavanger.

– Det var veldig bra for laget. Vi gir aldri opp, og så lenge man har ett sekund kan man fortsatt gjøre noe. Brann er et godt lag, men heldigvis fikk vi med oss et poeng, sa Adegbenro til Eurosport etter kampen.

Brann-trener Lars Arne Nilsen sier det manglet det lille ekstra hos hans lag i kampen mot Viking.

– Vi greide ikke å etablere vårt spill, og det var ikke noe sprut i oss, fortalte han.

Haugen-skudd så ut til å avgjøre

Gjestene fra Stavanger startet også kampen i Bergen godt lørdag, men etter 23 minutter satt ballen i nettet bak Viking-keeper Iven Austbø.

Fredrik Haugen, som har gjort det til en vane å score mot Viking, dro til fra distanse. Til tross for at Austbø hadde god sikt i skuddøyeblikket, fikk han ikke slått ballen unna.

– Jeg så utgangen, men jeg skulle bare gjort det bedre. Jeg er litt usikker på hva som skjer faktisk, sa en selvkritisk Austbø om målet til Eurosport i pausen.

Ernemann nær utligning

Vikings Steffen Ernemann var ikke langt fra å utligne til 1-1 etter 39 minutter, men hans heading fra rundt 5-6 meter snek seg utenfor stolpen til Piotr Leciejewski.

Gjestene var for fullt med også i annen omgang, men klarte aldri å sette det store trykket mot Brann-forsvaret og Leciejewski.

Daniel Braaten fikk muligheten til å punktere kampen da han forserte oppover høyresiden, men avslutningen gikk i nettveggen. I stedet var det Viking som fikk med seg ett poeng.

Kristoffer Haugen fikk ballen på venstresiden og fant pannebrasken til Adegbenro som utakbart headet ballen i mål til 1-1.

Resultatet gjør at Brann på fjerdeplass har 11 poeng på seks kamper, mens Viking har fire poeng på sine seks første kamper.

