Schalke skapte trøbbel for Leverkusen

Scoringer av Guido Burgstaller, Benedikt Höwedes og Alessandro Schöpf ga Schalke 3-0-ledelse før det var spilt 20 minutter. Burgstaller la på til 4-0 etter pause.

Stefan Kiesslings redusering ble bare et trøstemål. Schalkes målfest løftet laget til en foreløpig 8.-plass.

For Leverkusen endte kvelden med det styggeste hjemmetapet på 33 år.

– Noen ganger finner man ikke ord. Dette er vanskelig, men vi må ikke gå i oppløsning nå. Vi må samle oss og ta poengene vi trenger, sa Leverkusens sportsdirektør Rudi Völler.

Endrer ikke

Leverkusen er nummer 12, men det er bare fire poeng ned til Augsburg på kvalifiseringsplass, og lagene bak Leverkusen skal alle i aksjon i helgen.

Leverkusen-trener Tayfun Korkut er ansatt bare for resten av sesongen, men etter fire seiersløse kamper på rad begynner spekulasjonene å gå om at han blir byttet ut allerede nå. Völler insisterte imidlertid på at det ikke blir noe nytt trenerbytte.

Korkut etterfulgte sparkede Roger Schmidt i mars.

Opptur

Schalke er på sin side bare tre poeng fra en plass som gir europaligaspill.

– Dette var viktig for oss. De fire målene og borteseieren gjør godt for oss alle, sa Schalke-trener Markus Weinzierl.

