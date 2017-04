Nastase beklager kommentar om Williams graviditet

– La oss se hvilken farge det har. Sjokolade med melk? svarte Nastase da han sist fredag ble spurt om Serena Williams' graviditet.

Williams reagerte kraftig på uttalelsene, som Nastase nå beklager.

– Jeg er klar over at ingenting kan unnskylde det jeg sa, sier 70-åringen, som legger til at det ikke var hans intensjon å såre noen og at han ikke har slike holdninger.

Nastase, som var verdensener i tennis på 1970-tallet, er nå sjef for Romanias Fed Cup-lag. Han sier de siste dagene har vært vanskelige for han.

– Mitt liv er viet til tennissporten og publikum, så vær vennlig å ta imot min unnskyldning, for hva den er verdt akkurat nå.

Williams uttrykte på Instagram sin skuffelse over Nastases uttalelser.

– Det gjør meg svært skuffet at vi lever i et samfunn der mennesker som Ilie Nastase kan felle rasistiske kommentarer mot meg og mitt ufødte barn, og sexistiske kommentarer mot mine venner, skrev verdenseneren på Instagram.

Tennisstjernen skal etter planen føde sitt første barn i september.

