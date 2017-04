Golf: Tutta startet på det jevne

Den norske golfprofilen er med det på delt 32.-plass. Opp til ledende Mi Jung Hur fra Sør-Korea skiller det fem slag.

Pettersen noterte seg for birdier på hull 10, 12 og 18, men det ble bogeys på det 15. og 17. hullet.

Ledende Hur gikk en bogey-fri runde og fikk samtidig seks birdier å glede seg over. Det gir to slags ledelse foran runde nummer to natt til lørdag norsk tid.

Sju spillere deler annenplassen – blant dem amerikanske Michelle Wie og thailandske Ariya Jutanugarn.

