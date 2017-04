Edvartsen dømmer heller ikke neste helg

Norges Fotballforbund (NFF) og Svein-Erik Edvartsen ble sist helg enige om at Edvartsen skulle settes opp som dommer fra og med runde 7.

En forutsetning var at tilliten mellom de ulike partene ble gjenopprettet. For å dømme kamper på øverste nivå, må dommerne ha hverandres fulle tillit.

«Etter Dommerforeningens tilbakemelding i går, forstår NFF at konflikten mellom Edvartsen og medlemmene stikker dypere enn det NFF og Edvartsen la til grunn sist helg», skriver NFF i en pressemelding.

Støtter ikke

Flere dommerkolleger har varslet at de ikke lenger vil dømme med Edvartsen. NRK meldte torsdag at Dommerforeningen ønsker Edvartsen fjernet. Statskanalen meldte fredag at NFFs dommersjef, Terje Hauge, truer med å trekke seg om NFF ikke lytter til dommerforeningen.

Edvartsen, som ikke har dømt noen av årets seriekamper, mistet før sesongen en av sine assistenter (Magnus Lundberg) til Svein Oddvar Moen, og han fikk ikke velge erstatter selv. Han mistet også Rune Pedersen som sin personlige mentor og fikk Hauge i stedet.

Dette har Edvartsen i et intervju med Nettavisen sagt at han reagerer på.

Useriøst

Edvartsens advokat sier dette etter NFFs siste beskjed:

– Det er useriøst å få en underretning om at NFF begår avtalebrudd i form av en pressemelding uten forsøk på dialog i forkant. Edvartsen er opptatt av en lojal opptreden. Jeg vil derfor vurdere saken videre, og har ingen ytterligere kommentar nå, sier Edvartsens advokat, John Christian Elden til VG.

Ifølge TV 2 er stemningen mellom Edvartsen og enkelte andre av toppdommerne langt fra god. Noen hevder at de føler seg mobbet og trakassert av ham.

