Drømmer kan knuses på White Hart Lane

Det står mer en prestisje på spill når Tottenham tar imot Arsenal til nabo- og hatoppgjør på White Hart Lane søndag. Begge lag kan knuse hverandres drømmer med seier.

For mens Tottenham bør vinne for å holde liv i gulldrømmen, bør Arsenal ta med seg poengene for å fortsatt klamre seg til håpet om en plassering blant de fire beste.

Ingen av lagene har egentlig råd til å spille uavgjort.

Massiv kamp

Tottenham ligger fire poeng bak ligaleder Chelsea når fem kamper gjenstår. Med seier holder klubben ikke bare liv i drømmen om klubbens første ligagull siden 1961, det vil også sikre laget en plass foran Arsenal på tabellen for første gang på 22 år.

Taper Arsenal blir avstanden opp til Tottenham 17 poeng, noe som er to poeng mindre enn hva Arsenal kan oppnå dersom de vinner sine fem siste kamper. Tottenhams Toby Alderweireld sier laget ikke trenger ekstra motivasjon før kampen mot Arsenal.

– Det er en massiv kamp som vi skal forsøke å vinne. Å slå Arsenal slik at vi kommer foran dem på tabellen er en ekstra motivasjon, men vi trenger ikke ekstra motivasjon søndag, sier Alderweireld, ifølge den engelske avisen Mirror.

Dersom Chelsea avgir poeng mot Everton tidligere på dagen kan Tottenham overta ligaledelsen med seier over Arsenal - og seier over West Ham kommende fredag. Chelsea spiller ikke sin neste kamp etter Everton først mandag 8. mai.

Brenner et blått lys

Sju kilometer fra White Hart Lane sitter Arsenal-manager Arsène Wenger og lurer på hvordan han skal ta med seg tre poeng hjem til Emirates Stadium. Det brenner et blått lys for Arsenals deltakelse i neste års mesterliga – mye skal gå «The Gunners» vei for å stjele mesterligabilletten foran nesa på enten Liverpool, Manchester City eller Manchester United.

I skrivende stund ligger Arsenal på 6. plass, seks poeng bak Liverpool på tredje, men med to kamper mindre spilt. Avstanden til Manchester-lagene City og United er henholdsvis fem og fire poeng, med én kamp mindre spilt.

Jevnes med jorden

– Vi skal forsøke å vinne kampen og fokuserer på egne prestasjoner, sier Arsenal-manager Arsène Wenger.

De tre siste Nord-London-derbyene har endt uavgjort. Det har ingen av lagene råd til denne kampen.

Tottenham har vunnet sine åtte siste seriekamper, mens Arsenal tok sin andre strake siden januar med onsdagens seier over Leicester. Det ligger an til et kanonoppgjør på White Hart Lane, som snart blir jevnet med jorden.

Neste sesong spiller Spurs sine kamper på Wembley, mens de venter på at et nytt gigantstadion bygges der den gamle rives.

