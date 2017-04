Dæhli scoret i viktig St. Pauli-seier

Nordmannen er utleid fra Freiburg ut denne sesongen og bidrar til å løfte St. Pauli-laget bort fra nedrykksgjørma. Foran 29.546 tilskuere på en fullsatt stadion tok laget fredag sin fjerde strake seier.

Den betyr at laget er på 11.-plass før resten av serierunden gjennomføres, men jobben er ikke gjort ennå. Bare fem poeng skiller til nedrykksplass.

St. Pauli hadde et lite overtak i 1. omgang fredag, men omgangen bød på få sjanser og ingen mål. To raske scoringer rett etter pause forvandlet fredagen til en jubelkveld for vertene.

Høyt press

Først skaffet Waldemar Sobota et frispark som han selv slo inn foran mål. Der var gjestenes John Verhoek uheldig og styrte ballen i eget mål. Han er for øvrig tidligere St. Pauli-spiller.

Fire minutter senere betalte St. Paulis gjennomført høye press seg, da keeper Kevin Müller ble stresset og sendte ballen rett til Dæhli. Den norske landslagsspilleren skrudde ballen rundt keeper til 2-0.

Aziz Bouhaddouz misbrukte flere store sjanser før han omsider lyktes og fastsatte resultatet.

Union henger med

I en annen kamp fredag vant Union Berlin 2-1 over Sandhausen og henger med i opprykksstriden. Laget er tre poeng bak serieleder Stuttgart, men har nå like mange poeng som Eintracht Braunschweig og Hannover på 2.- og 3.-plass.

De tre første på tabellen spiller lørdag eller søndag.

Bochum lå under 0-2 ved pause hjemme mot femteplasserte Dynamo Dresden, men vendte til 4-2-seier og klatret til 8.-plass på tabellen.

