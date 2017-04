Zuccarello & co. er klare for Ottawa

– Vi er klare. Vi har forberedt oss mentalt på at det blir et tøft oppgjør. Jeg har sett et par kamper med Ottawa, og vi må være på alerten her, sa Mats Zuccarello til Rangers' nett-tv.

– Vi må spille vårt eget spill og ta det derfra. Vi vil selvsagt spille bra i overtall, og vi har jobbet med det i det siste. Vi er klare nå som vi har hatt en liten spillepause, sa nordmannen som avgjorde den sjette kampen mot Montreal Canadiens med sine to scoringer.

– Vi møter et bra lag, men vi må spille vårt eget spill og ha tro på oss selv. Vi må være ydmyke og forsøke å få selvtillit inn i laget vårt, avsluttet Zucca.

De to første kampene i best av sju spilles i New York før turen går til den canadiske hovedstaden til uken. Ottawa vant tre av kampene mot Boston Bruins i overtid, mens Boston vant en i «sudden death».

Ottawa vant dessuten alle tre av bortekampene sine, men bare en av hjemmekampene.

