Utsolgt Wembley venter Joshua og Klitsjko

Det betyr en av de største tilskuertilstrømmingene i boksing noen gang. Briten Joshua er ubeseiret i 18 proffkamper.

41-årige Klitsjko var verdensmester i ni og et halvt år før han tapte for Tyson Fury i november 2015.

Joshua begynte med boksing så sent som i 2008. To år senere ble han tatt av politiet for hasjinnhav og forsøk på salg. Men Joshua kom på rett kurs igjen.

– Jeg er nå en utfordrer igjen etter 27 år som bokser. Føles det nedverdigende? Nei, jeg synes ikke det, sier Klitsjko.

