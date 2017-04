United-bussen stoppet City, Fellaini utvist

Fellaini pådro seg et gult og så et direkte rødt kort i løpet av under et minutt i 2.-omgangen. United-spilleren la pannen mot Sergio Agüeros.

Argentineren gjorde mye ut av situasjonen, men utvisningen var det ingen tvil om. Fellaini var rasende, og det tok tid før han var av banen.

Kort etter trodde mange at Gabriel Jesus hadde avgjort for City, men hans mål ble korrekt avblåst for offside.

Agüero hadde åtte avslutninger for kvelden uten å score.

Tungt

– Vi fikk ett poeng, og det er ikke så ille. Vi følte ikke oss på noe tidspunkt truet av dem, sa City-kaptein Vincent Kompany til Sky Sports.

Resultatet var det gunstigste for Arsenal som også jakter på en plass blant de fire beste. Den gir adgang til Champions League neste sesong.

Duellen mellom managerne Pep Guardiola og José Mourinho var sentral. Mourinho står nå med bare fire seirer over Guardiola på 19 kamper.

United la seg svært dypt og med mange folk bak ballen i hele kampen. City hadde 19 avslutninger mot Uniteds tre i løpet av kampen. Ballbesittelsen var 69–31.

Det var noen sjanser før pause. Sergio Agüero traff stolpen for City. Ander Herrera hadde omgangens største mulighet.

Han sto umarkert på bakre stolpe fra fem meters hold, men headet utenfor. En skikkelig miss like før pause.

Conte?

Chelsea topper PL og har fire poeng på toeren Tottenham. Alle de sju topplagene skal i aksjon om få dager.

Lørdag: Manchester U. – Swansea, Everton – Chelsea, Middlesbrough – Manchester C., Tottenham – Arsenal. Mandag: Watford – Liverpool.

Premier League avsluttes 20. mai. Uka etter går FA-cupfinalen mellom Arsenal og Chelsea.

