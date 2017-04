Sotsji-offentliggjøring fortsatt på vent

Bruken av penger til utenomsportslig aktivitet under OL i Sotsji blir dermed ikke offentliggjort med de første.

Det ble konklusjonen etter idrettsstyrets møte i Oslo torsdag ettermiddag.

På generelt grunnlag sluttet styret seg til Bernander-utvalgets prinsipp om innsynsbegjæring. -Det har vi gjort før med tilbakevirkende kraft til dette styret tiltrådte i 2015. Når det gjelder innsyn i regnskapene før juni 2015, har idrettsstyret enstemmig vedtatt å høre ledermøtets syn. Vi ønsker å lytte til organisasjonen og ber om råd fra ledermøtet.

– Det er ikke fattet noe konkret vedtak, for vi mener det er viktig å lytte til organisasjonen. Idrettsstyret kommer til å presentere et saksgrunnlag til ledermøtet. Vi skal lytte til råd fra organisasjonen, det er hele poenget. Til slutt er det opp til styret å ta en beslutning på innsyn i tiden før juni 2015, sa idrettspresident Tom Tvedt.

– Jeg er glad for at vi har fattet denne beslutningen slik at vi kan komme oss videre inn i framtida som medlemsorganisasjon, sa Tvedt.

Krav

Det neste styremøtet i Norges Idrettsforbund er lagt til Bodø 11. mai. Det kommende ledermøtet i Bodø er lagt til de to påfølgende dagene, 12.- og 13. mai.

Kulturminister Linda Hofstad Helleland er blant dem som har krevd innsyn i regnskapene helt ned til bilagsnivå når tredjepart etterspør, også fra tiden før juni 2015. Det samme gjelder en rekke idrettskretsledere, blant dem Buskerud- og Tromsø idrettskrets.

Kravet om innsyn i OL-regnskapene er en sentral del av åpenhetsdebatten i norsk idrett.

(©NTB)