Ruud: – Morsomt å frustrere motstanderne

Ruud presset sin spanske motstander, men endte til slutt opp med å tape onsdagens kamp med to strake sett. Han hadde aldri før møtt en høyere ranket spiller. Ramos-Viñolas er nummer 19 på ATPs verdensranking.

– Jeg viser at jeg helt fint kan stå imot en spiller som er blant de 20 beste i verden. Jeg spiller bra om dagen. Samtidig følte jeg at jeg hadde litt stang ut på viktige baller. Små detaljer og ting gjorde at det ikke gikk min vei i første sett, sier Ruud til Eurosport.no.

19-åringen tapte andrerundekampen med settsifrene 7–6 (8-6), 6–4.

Ramos-Viñolas ble tidvis svært frustrert av Ruuds spill. Det mener nordmannen er et godt tegn.

– Det er litt morsomt å se at de blir det, fordi det betyr at jeg spiller bra. Alle kan reagere forskjellig. Man blir sikkert frustrert av at det kommer en liten tenåring fra Norge. De visste kanskje ikke at det ble spilt tennis i Norge før for noen år siden, sier Ruud med et smil.

Ruuds neste oppgave er ATP 250-turneringen i München. Den starter 1. mai. Deretter skal han prøve å kvalifisere seg til ATP 1000-turneringen i Madrid (7.-14. mai).

