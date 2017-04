NM: Haugesund slo følge med eliteseriekollegene

De øvrige topplagene i Norge spilte onsdag kveld og samtlige avanserte ett skritt nærmere cupfinalen på Ullevaal.

I forrige sesong gikk også alle eliteserieklubbene videre fra 1- runde med unntak av Brann som tapte på straffer for Førde.

Haugesund hadde god kontroll på det som skjedde på Vidars bane i Stavanger. 1-0-scoringen kom seks minutter før pause. Veteranen Tor Arne Andreassen headet et langt innkast fra Alexander Stølås i mål. Fram til målet kom hadde ikke eliteserielaget hatt all verdens med sjanser, men de var effektive da sjansen bød seg. Andreassen headet ballen i en bue over Vidars målvakt Eivind Meling.

Haugesund kunne ha doblet ledelsen like etter da Vidars Samuel Nahr var nær ved å lage selvmål, men den ukontrollerte klareringen hans gikk heldigvis for Vidars del over tverrliggeren.

I 2. omgang sørget elendig og ukonsentrert forsvarsspill av Vidar for at Frederik Gytkjær kunne øke til 2–0 i åpent bur i det 69. minutt. Det lønner seg ikke å rote bort ballen i livsfarlig posisjon når du møter et lag som spiller et par hakk over egen klasse.

Johnny Buduson la så på til 3–0.

Vidar kom seg høyere opp på banen og fikk noen muligheter på tampen, men det ble ikke mål ut av det.

