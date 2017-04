Hammerseng-Edin i «Mesternes mester»

Hun avslutter om noen uker en lang og sterk karriere på håndballbanen.

Innspillingen skjer i Portugal. Programmene skal sendes på nyåret neste år.

– Jeg synes dette er en helt utrolig spennende bukett idrettsutøvere, sier programleder Dag Erik Pedersen.

– Det er nesten ikke til å tro at vi har kommet fram til niende sesong. Da vi satte i gang, ante vi ingen ting om suksessen som ventet. At dette er NRKs største familieprogram på TV, og at barn helt ned i femårsalderen elsker det, gjør meg så stolt, sier han.

Dette er deltakerne:

Kurt Asle Arvesen (42, sykling), Isabel Blanco (38, håndball), Rolf Falk-Larssen (57, skøyter), Solveig Gulbrandsen (36, fotball), Gro Hammerseng-Edin (37, håndball), Lena Boysen Hillestad (48, hundekjøring), Steffen Iversen (40, fotball), Espen Jansen (49, turn), Bjørg Eva Jensen (57, skøyter og sykling) og Andreas Ygre Wiig (36, snøbrett).

