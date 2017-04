Edvartsen om dommerkonflikten: – Stygt spill

Det kommer fram i eposter som er sendt til dommersjef Terje Hauge og generalsekretær Pål Bjerketvedt i Norges Fotballforbund (NFF). Både TV 2 og NRK skriver at de sitter på dokumentene.

Da Edvartsen torsdag ble konfrontert med saken, henviste han til sin advokat.

– Som sikkert alle forstår så er det et stygt spill som foregår. Derfor er John Christian Elden tilgjengelig for dere senere i dag, sa Edvartsen til oppmøtt presse på Ullevaal stadion.

– Edvartsen er en fredelig fyr, og ønsker ikke å bidra til noen konflikt. Han forholder seg til den avtalen som ble inngått med NFF forrige uke om at han skal tilbake å dømme nå fra runde 7. Avtalen ble senest bekreftet fra NFF torsdag morgen, og gir ikke behov for noen advokatbistand for Edvartsen nå, sier Elden i svar til NTB.

– Dommerne har ytringsfrihet, og kan selvsagt uttale seg så lenge de er lojale om Edvartsen til mediene og til forbundet, men de er ikke part i avtalen, legger han til.

Turbulent

Det har stormet rundt Edvartsen de siste ukene. Denne uken tok konflikten en ny vending da Hamar-dommeren ble beskyldt for å være illojal av sine egne i dommerforeningen.

– Vi oppfatter at saken er langt mer kompleks og stikker dypere enn det som har fremkommet i mediene, sa leder Ola Hobber Nilsen i Norsk Fotballdommerforening til TV 2 tirsdag.

Terje Hauge innkalte onsdag samtlige dommere og assistentdommere i Eliteserien til møte på Gardermoen. Ifølge NRK ble Edvartsen sendt på gangen i en time da den betente konflikten ble diskutert.

Innspill

Etter møtet ble en innstilling fra styret i dommerforeningen sendt til Edvartsen og konkurransedirektør Nils Fisketjønn i NFF.

– NFF har mottatt innspillene fra dommerforeningen. Nå vil vi bruke nødvendig tid og behandle dette grundig og på en god måte, og så kommer vi tilbake med nærmere informasjon når dette foreligger, sier Fisketjønn til fotball.no.

Edvartsen har ikke dømt noen av årets seriekamper hittil i år. Etter planen skal han dømme fra og med den sjuende serierunden.

