Sykkelstjerne skuffet over VM-løypa i Bergen

Van Avermaet har vært et av de store navnene i sykkelsesongen så langt. Ved siden av triumfen på velodromen i Roubaix ble han andremann i Flandern rundt. I Omloop Het Nieuwsblad, E3 Harelbeke og Gent-Wevelgem ble det nye seirer for mannen som ble olympisk mester i Rio de Janeiro i fjor.

Nå retter veteranen blikket mot nye mål. Det handler i første rekke om Tour de France og VM i Bergen. Nylig fikk han imidlertid rapporter som gjør at optimismen rundt det sistnevnte mesterskapet sank en smule.

Den belgiske landslagssjefen Kevin De Weert og Van Avermaets faste treningspartner Oliver Naesen besøkte nylig Bergen for å besiktige VM-traseen. Etterpå fikk den regjerende OL-mesteren en fyldig rapport av sistnevnte.

Ikke overrasket

– Han sa at den ikke er så veldig tøff, sier Van Avermaet til den belgiske storavisen Het Nieuwsblad. Intervjuet er gjengitt av cyclingnews.com.

– Ikke at det var noen stor overraskelse. Det ble sagt at med hensyn til vanskelighetsgrad, ligger den (løypa) et sted mellom Flandern rundt og Amstel Gold Race.

VM-traseen i Bergen er 276,5 kilometer lang. Van Avermaet klarer ikke se for seg at han selv står på toppen av seierspallen etter målgang.

– Jeg hadde allerede gjort noen undersøkelser og funnet ut at klatringene er ganske bra. Det er en klatring på mer enn én kilometer, men den ligner på Tiegemberg, sier Van Avermaet med henvisning til den belgiske bakken som inngår i flere av brosteinsklassikerne.

Laget for Kristoff

Han nøler ikke med å fastslå at han hadde ønsket seg en annen løypeprofil.

– Ja, jeg er litt skuffet, for den er ikke superkrevende, sier sykkelstjernen.

Van Avermaet antyder videre at løypa er laget med de norske sykkelrytternes kvaliteter i bakhodet.

– Man tar alltid hensyn til hvilke av landsmennene som er i god form. De ville ikke lage den for vanskelig, sånn at (Alexander) Kristoff alltid ville klare å henge med, men den er samtidig utfordrende nok til at rene spurtere som (Mark) Cavendish og (Marcel) Kittel forsvinner, sier belgieren.

Sykkel-VM i Bergen er ennå fem måneder unna. Landeveisrittet for menn går søndag 24. september.

