Monreal reddet Arsenal

Det første kvarteret var rolig på Arsenals hjemmebane Emirates. Den siste halvtimen tok hjemmelaget sakte, men sikkert over kampen, selv om begge lag hadde sine muligheter. Nærmest scoring kom på overtid av 1. omgang da Alexis Sánchez dundret ballen over hodet på Kasper Schmeichel og i tverrliggeren.

Arsenal dominerte fra start i andre omgang. Da målene uteble satte Wenger etter hvert innpå Danny Welbeck, Aron Ramsey og Olivier Giroud.

Arsenal fortsatte å presse, Wenger så mer og mer bekymret ut, men mål ble det ikke. Leicester forsvarte heroisk – helt til det gjensto fire minutter. Et innlegg ble klarert og havnet til slutt hos Monreal som skjøt via kroppen til Robert Huth og i mål.

De fire siste minuttene pluss fire overtidsminuttene presset Leicester hva de maktet, uten at ballen fant veien til nettmaskene.

Mesterligabillett

Tre poeng mot Leicester betyr at Arsenal krabbet opp på sjetteplass på tabellen med 60 poeng.

Poengene er svært viktige for Arsenal i kampen om å bli blant de fire beste i Premier League. De røde og hvite vet at det fortsatt er en liten mulighet til å lure seg til en mesterligabillett, selv om veien dit ser tung ut.

I de seks siste kampene møter Arsenal både gulljagende Tottenham og Manchester United. Trolig må Arsenal vinne begge, samt ta full pott i de resterende kampene mot Southampton, Stoke, Sunderland og Everton. Samtidig må lagene foran, Manchester City, Manchester United og Liverpool, snuble mer en hva som er sannsynlig.

Nedrykksstreken

Leicester, som manglet både Wes Morgan og Islam Slimani, står fortsatt med 38 poeng – sju poeng over nedrykksstreken.

Det bør holde til spill i Premier League også neste år. Det skal mye til for at fjorårets ligamester skal finne veien under nedrykksstreken når sesongen er over. Leicester har igjen West Bromwich Albion, Watford, Manchester City og Bournemouth.

