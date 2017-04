Kristoff sykler ikke Tour des Fjords

Rittet mister dermed sin største stjerne. Av praktiske årsaker kan ikke Kristoff som bor i Stavanger, delta i rittet som han fant i fjor.

– Jeg stiller ikke i Tour des Fjords i år. Det er ikke mulig. Katjusja kommer ikke, og jeg har ikke noe la å kjøre med utenom. Dessuten er det kun tre dager etter at Tour of California er over. Med ni eller ti timers tidsforskjell fungerer det ikke, sier Kristoff til RA.

Roy Hegreberg, sjef for rittet, har tidligere jobbet med å sette sammen et landslag for Kristoff.

Den norske spurtkanonen har hatt en tøff treningsuke hjemme i Stavanger etter at han avsluttet vårklassikerne med Paris-Roubaix i påsken. Mandag er han klar for ritt igjen i Frankfurt-Eschborn.

Så går turen til Tour of California fra 14.-21. mai. Rittene skal brukes til trening og oppkjøring til Tour de France.

– Det store målet i sommer er uansett Tour de France. En etappeseier er noe jeg har veldig lyst på denne gangen, sier Kristoff.

24. september går VM-fellesstarten i Bergen, og det i en løype som noen av konkurrentene, med belgierne i spissen, har gått ut og sagt at er laget for Alexander Kristoff. Ordkrigen er med andre ord i gang med litt under fem måneder igjen til mesterskapet.

