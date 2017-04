Klæbo fikk ikke førsteønsket sitt oppfylt

Onsdag presenterte landslagssjef Vidar Løfshus allround- og sprintlandslaget foran den kommende OL-sesongen. Et av de store spenningsmomentene var hvor Klæbo ville havne.

Unggutten har selv vært tydelig på at han ønsket seg plass på allroundlandslaget. Det bekreftet han senest i et intervju med NTB tirsdag:

– Det handler kort sagt om at det er en allround skiløper jeg ønsker å være, sa Klæbo.

20-åringen gikk til topps i sprintverdenscupen denne sesongen, men har større ambisjoner enn å gå bare sprintrennene under OL i Pyeongchang neste vinter. Fram mot vinterlekene må han likevel satse som en del av sprintlandslaget – framfor å tilhøre treningsgruppen med Martin Johnsrud Sundby og de øvrige allrounderne.

– Jeg er fornøyd med utfallet. Nå ser jeg fram mot en god treningssommer og -høst. Så er jeg klar for å gå ut å gjøre jobben, sa en solidarisk Klæbo til NTB da uttaket ble presentert.

Han ønsket ikke å gå i detalj rundt diskusjonene i forkant av uttaket.

To bokstaver som gjelder

– Jeg kommer til å gjøre mye av det samme som inneværende sesong. Vi skal holde fokus på å ta et steg på distanse, og sammen med morfar (Kåre Høsflot) og Arild (Monsen) skal vi legge en utrolig bra plan og på den måten ta nye steg, sa Klæbo.

– Det er to bokstaver som står i hodet mitt – det er OL. Det er kanskje et hårreisende mål, men jeg har et håp om å komme dit, og så har man naturligvis lyst til å kjempe helt i toppen. Det er målet og da må man gjøre jobben i sommer og høst, sa den unge trønderen.

Onsdagens uttak inneholdt for øvrig få overraskelser. På herresiden ble veteranen Ola Vigen Hattestad vraket på sprintlandslaget. Den regjerende olympiske mesteren har en vinter med mye sykdom bak seg.

Golberg-comeback

En annen mangeårig landslagsløper, Anders Gløersen, måtte vike plass på allroundlandslaget. Rustad-løperen har i vinter satset nærmest utelukkende på renn i fri teknikk og fikk sjansen på VM-femmila i Lahti. Der ble han nummer 11 etter å ha brukt mye krefter tidlig.

Finn Hågen Krogh, som tok Petter Northugs faste jobb og avgjorde VM-stafetten for Norge i Lahti, har ytret ønske om å ble flyttet fra sprint- til allroundlandslaget. Det fikk han oppfylt.

Simen Hegstad Krüger er ny mann på allroundlandslaget. Lyn-løperen ble blant annet nummer åtte i vinterens Tour de Ski.

Håvard Solås Taugbøl og Pål Golberg er nye navn på sprintlandslaget. Sistnevnte gjør comeback på landslaget etter å ha røket ut foran den nylig avsluttede VM-sesongen.

Harsem tilbake

På kvinnesiden gjør Kathrine Harsem det samme. Varden Meråker-løperen falt i likhet med Golberg ut av landslaget for ett år siden, men svarte med en god sesong i vinter. Det ga belønning i form av landslagsplass.

Allerede tirsdag ble det klart Martin Løwstrøm Nyenget forsvinner ut av sprintlandslaget. Lillehammer-løperen ble da tatt ut på neste sesongs rekruttlandslag.

Therese Johaug figurerte som ventet ikke på Norges Skiforbunds landslagsuttak. Den dopingutestengte Dalsbygda-løperen slutter seg imidlertid til landslaget i det øyeblikk karantene er ferdig sonet. Det ser i øyeblikket ut til å bli midt i oktober, men den kommende ankebehandlingen i Idrettens voldgiftsrett (CAS) kan endre lengden på utestengelsen.

