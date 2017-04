Bruken av videobevis i golf begrenses

Det skjer i kjølvannet av oppstyret som fulgte etter at Lexi Thompson mistet en nesten sikker seier i en LPGA-turnering fordi en TV-seer ringte arrangøren og informerte om at hun dagen før hadde plassert ballen på feil sted.

22-åringen fikk fire straffeslag, to for (uforsettlig) å legge ballen på feil sted og to for (uunngåelig) å signere feilaktig resultatskjema. Straffen ble ilagt da hun hadde bare noen hull igjen å spille siste dag. Hun tok seg likevel til omspill, men tapte det.

Tiger Woods var blant de mange som sa seg opprørt over behandlingen av Thompson. Tirsdag lanserte Royal and Ancient (R&A) og USAs golfforbund (USGA) nye retningslinjer som skal hindre flere slike hendelser.

Rimelig vurdering

Det er to hovedpunkter som skal begrense bruken av videobevis. For det første skal ikke videobevis brukes til å avsløre regelbrudd som ikke kunne oppdages med det blotte øye.

Det ville spart Anna Nordqvist for to slags straff i omspillet i US Open i fjor, da videoopptak viste at kølla hennes rørte sanden før et slag fra en sandgrav.

Dessuten skal ikke spillere straffes for unøyaktig dropp eller plassering av ballen når det fastslås at de gjorde en «rimelig vurdering». Det ville trolig spart Lexi Thompson for straffen hun fikk for å legge ned ballen en tomme fra der hun plukket den opp.

– Så lenge spilleren gjorde det som rimelig kan ventes for å finne rett plassering, vil spillerens vurdering bli godtatt selv om videobevis senere fastslår at det ble feil, heter det i en felles uttalelse fra R&A og USGA.

Integritet

De nye retningslinjene innføres umiddelbart, men en arbeidsgruppe med representanter fra alle de største golftourene skal jobbe videre med ytterligere anbefalinger for framtidig bruk av videoteknologi.

– Golf har alltid vært en sport der spillernes integritet settes høyt. Vi ønsker at spillernes rimelige vurderinger skal settes foran hva videobilder kan vise oss, sier Martin Slumbers i R&A.

– Utviklingen i videoteknologi forbedrer opplevelsen for golftilhengere, men vi må finne en balanse i bruken slik at det blir rettferdig for spillerne, sier USGA-direktør Mike Davis.

