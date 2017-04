Williams freser mot Nastase

Williams er ikke nådig mot uttalelsen som Nastase selv hevder var sagt i en spøkefull tone.

Nastase er sjef for Romanias Fed Cup-lag, og det var under Simona Haleps kamp sist fredag at 70-åringen fikk et spørsmål om Serena Williams' graviditet.

– La oss se hvilken farge det har. Sjokolade med melk? var Nastases rufsete bemerkning.

Dette har fått Williams til å bruke tydelige ord på Instagram.

– Det gjør meg svært skuffet at vi lever i et samfunn der mennesker som Ilie Nastase kan felle rasistiske kommentarer mot meg og mitt ufødte barn, og sexistiske kommentarer mot mine venner, skriver verdenseneren.

Gjentatt

Serena Williams har gjentatte ganger vist at hun ikke lar seg pille på nesen, og hun er ikke redd for å si det hun mener. Det er hun heller ikke denne gangen.

– Jeg har sagt det før, og jeg sier det igjen. Vår verden har kommet langt, men det er enn et godt stykke igjen. Verken dette eller noe annet skal hindre meg fra å spre kjærlighet, lys og optimisme i alt jeg gjør.

Det internasjonale tennisforbundet (ITF) har innledet en utredning mot Nastase, mannen som var verdensener i tennis på 1970-tallet. Nastase har også fornærmet Storbritannias Fed Cup-kaptein Anna Keothwang ved å be om hennes romnummer på hotellet hun bodde.

Nastase gjør i det hele tatt lite for å bygge ned playboyimaget som gjorde ham til stor kjendis og tabloid yndling allerede for mer enn 40 år siden.

– Vi tolerer ikke diskriminering, krenkende språk og atferd av noe slag, heter det fra en talsperson fra ITF.

Glad

– Jeg takker ITF for at de samler inn den informasjonen de kan. De har min fulle støtte, skriver Williams på Instagram.

Tennisstjernen skal etter planen føde sitt første barn i september, men ventes å returnere til idretten. I januar, i starten på graviditeten, vant hun sin 23. Grand Slam-tittel da hun seiret i Australian Open.

I helgen kalte Nastase den britiske tennisspilleren Johanna Konta for «bitch» på en, to og tre ganger, ifølge britiske medier. Nastase sa til avisen Daily Mirror at han «ikke angrer» og de kan «sette ham i fengsel om de vil, jeg bryr med ikke».

Ilie Nastase er en svært populær herremann i hjemlandet Romania.

(©NTB)