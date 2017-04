Sju løpere på kombinertlandslaget

Klemetsen bekjentgjorde mandag at han legger opp i en alder av 38 år. Lommedalens Espen Andersen har hatt hospitantstatus på landslaget denne sesongen, men få nå fullverdig plass.

De seks øvrige på laget var også inne på landslaget sist sesong: Magnus Moan (Byåsen), Magnus Krogh (Høydalsmo), Jørgen Graabak (Byåsen), Jan Schmid (Sjetne), Mikko Kokslien (Søre Ål), Jarl Magnus Riiber (Heming).

Kombinertløperne har ingen spesielt god sesong bak seg. Jørgens Graabaks 11.-plass ble beholdningen i verdenscupen sammenlagt. Espen Andersen fulgte fire plasser lenger nede på lista.

Under VM i Lahti ble det to sølvmedaljer i lag for Graabak & co.

(©NTB)