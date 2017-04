OL-arrangøren håper fortsatt på NHL-spillere

Det konstaterte organisasjonskomiteens generalsekretær Hyung Koo-yeo på en pressekonferanse i Helsingfors tirsdag.

– Planleggingen av arrangementet fortsetter ut fra at NHL-spillerne kommer. Vi er innstilt på det, sa Hyung.

NHL-klubbenes eiere har oftest vært skeptiske til OL-deltakelse og blant annet snakket om risikoen for skader under turneringen. Dessuten krever OL-deltakelse en pause i grunnserien i februar, noe som ikke er lagt inn i sesongplanen for neste år.

Gir ikke opp

Spillerforeningen NHLPA har vært mer positivt innstilt, men alle forhandlinger så langt har mislyktes. Den siste beskjeden fra NHL-eierne har vært mer definitivt negativ enn Hyung synes å ha fått med seg.

– Det var problemer med å få NHL-spillerne til OL også forrige gang, til Sotsji-lekene i 2014. NHL sa hele tiden at spillerne ikke ville komme, men de kom til slutt likevel, sa Hyung.

NHL la før OL i 1998 inn en spillepause slik at verdens beste spillere kunne delta i vinterlekene. Siden den gang har NHL-stjernene fått delta i fem OL-turneringen på rad.

Uten Zucca?

Norge kvalifiserte seg i september til OL i 2018. For tiden er Mats Zuccarello og Andreas Martinsen norske spillere i NHL. Martinsens kontrakt med Montreal Canadiens går derimot ut i sommer, og det er fortsatt uklart om han får forlenget sin kontrakt.

Norge skal spille i gruppe C i de innledende kampene i OL-turneringen og møte Sverige, Finland og Tyskland.

(©NTB)