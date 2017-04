Felline tilegnet seieren i Romandiet rundt til Scarponi

Felline sa at hans største seier denne sesongen også var "for Scarponi". Den italienske sykkelstjernen døde lørdag etter å ha kollidert med en varebil under trening i nærheten av sitt hjem. Vinneren av Giro d'Italia i 2011 ble gravlagt tirsdag.

Det var regn og ufyselig vær under tirsdagens prolog, og flere av syklistene måtte en tur i asfalten underveis.

Trek-rytteren Felline brukte 5.57 minutter på de 4,8 kilometerne. Han var 2 sekunder foran briten Alex Dowsett, mens australske Alexander Edmondson på tredjeplass var 7 sekunder bak.

Halvveis skilte det bare 7/100 sekund mellom Felline og Dowsett. Dowsett, som var blant de siste startende, hadde dårlig utgang i en sving helt mot slutten og tapte trolig seieren på det.

Hjemmehåpet Michael Albasini, som er en av sammenlagtfavorittene, var 24 sekunder bak vinneren på prologen. I fjor var det var colombianske Nairo Quintana som vant, men han deltar ikke i årets utgave.

Briten Chris Froome har gått til topps i rittet to ganger og kjørte sitt første ritt på over en måned. Han endte 29 sekunder bak vinneren. Allerede onsdag står en fjelletappe for tur for syklistene.

Eneste nordmann som deltar er Odd Christian Eiking. FDJ-rytteren ble nummer 105 på prologen, slått med over 33 sekunder.

Tour de Romandie inngår i verdenstouren og varer til søndag.

