FIFA forsvarer russiske regler for journalister under prøve-VM

Tysklands største avis, Bild, hevder at Russland forsøker å sensurere utenlandske journalister som skal dekke sommerens Kontinentcup. Avisen akter derfor å boikotte turneringen, der regjerende verdensmester Tyskland er en av deltakerne.

FIFA og de russiske arrangørene opplyser i en felles uttalelse at alle akkrediterte journalister "kan jobbe fritt på kamparenaene og i omliggende områder, uten restriksjoner".

Prioritert

– Pressefrihet er topp prioritert hos FIFA. Derfor jobber vi for å gi medierepresentantene best mulige forhold for fri rapportering i forbindelse med alle våre arrangementer, heter det fra FIFA.

Bild har reagert på at journalister i sin akkrediteringsforespørsel må forplikte seg til å rapportere "utelukkende om Kontinentcupen og beslektede begivenheter", og at de kun kan dekke begivenheter i vertsbyene og nærliggende områder.

Utenlandske journalister som vil rapportere fra andre byer må søke særskilt tillatelse og omfattes da ikke av ordningen med forenklet visumsøknad.

Vanskelig

– En journalist som ikke kan melde om alt han ser er ikke journalist, men propagandist, skriver Bild, som frykter at reglene vil gjøre det vanskelig å skrive om eventuelle protester eller andre kontroversielle hendelser under turneringen.

Russlands visestatsminister Vitalij Mutko uttalte tirsdag at akkrediterte journalister vil få dekke "alt de ønsker, uten problemer" i byene der det spilles kamper.

Kontinentcupen avvikles i tiden 17. juni til 2. juli og fungerer som en generalprøve før neste års VM-sluttspill.

(©NTB)