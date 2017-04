Chelsea med nytt steg mot dobbelttriumf

Chelsea har fem kamper igjen å spille, gullrivalen seks, men det er ingen tvil om at det er fordel London vest i kampen om Premier League-tittelen, tre dager etter at Chelsea slo Tottenham i FA-cupen semifinale.

Hjemmelaget fikk en drømmestart på Stamford Bridge tirsdag, da Eden Hazard scoret før det var spilt fem minutter. Southampton skapte trøbbel for vertene på dødball og utlignet på en av dem da Oriol Romeu nettet mot sin tidligere klubb.

Gary Cahills nikk på overtid i første omgang sendte Chelsea tilbake i ledelse for godt, og i annen omgang brøt Diego Costa sin lille måltørke med to scoringer.

I sluttminuttene kom klubblegenden John Terry inn til en av sine siste kamper foran hjemmefansen.

Perfekt

Cesc Fàbregas var sentral for Chelsea og duket for kampens første mål med et pent framspill til Costa fra egen halvdel. Spissen var omringet av motspillere i feltet, men slo skrått ut til Hazard. Belgieren hadde smart løpt i en posisjon hvorfra han kunne score med et perfekt diagonalskudd.

Southampton strødde sand i Chelsea-maskinen med sin utligning i det 24. minutt. Et hjørnespark fra venstre havnet hos Manolo Gabbiadini, som slo inn fra motsatt side. Via en Chelsea-spiller havnet ballen på foten til Romeu, som scoret fra kloss hold.

Det sto fortsatt 1-1 etter 45 minutter, men på overtid i første omgang la nykåret årets spiller N'Golo Kanté inn etter en halvklaret corner. Marcos Alonso vant i lufta, og Cahills hode nådde ballen før Costa kunne treffe den med sitt forsøk på et sykkelspark. Derfra føk den i mål.

Brøt tørken

Costa hadde spilt fem kamper uten scoring, men i det 54. minutt var det hans tid. Igjen var foranledningen et hjørnespark. Fabregas la inn fra hjørnet av 16-meteren, og Costa stupte ballen inn.

Rett før slutt var han frampå igjen. Etter veggspill med Pedro satte han fart med en hale av motspillere og feide ballen i mål til 4-1.

Ryan Bertrand, i likhet med Romeu tidligere Chelsea-spiller, fastsatte resultatet på overtid.

Tottenham møter Crystal Palace onsdag og har presset på seg. Bare seier er godt nok om gullhåpet skal leve videre.

