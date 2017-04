Chelsea kan legge press på Tottenham

Da kommer Southampton på besøk til Stamford Bridge. Med seier kan hjemmelaget øke avstanden til Tottenham til sju poeng.

Samtidig kan Chelsea-manager Antonio Conte ta ett steg nærmere «The double» i sin første sesong i klubben.

Listen over lag som har tatt «the double» i England består av bare sju klubber. Chelsea er allerede på listen, da de sist vant både cup og serie i 2010. Også Preston (1889), Aston Villa (1897), Tottenham (1961), Arsenal (1971,1998 og 2002), Liverpool (1986) og Manchester United (1994,1996 og 1999) er på den eksklusive listen.

Bananskall

Skulle Contes menn vinne ligaen og slå Arsenal i FA-cup finalen 27. mai, dobler de blå sine «doubles» – men det er fortsatt et lite stykke fram. Seks kamper gjenstår, og Chelsea leder ligaen med fire poeng og kan legge press på titteljagende Tottenham med seier.

Chelsea, som i helgen slo ut nettopp Tottenham i semifinalen i FA-cupen, har muligens noe enklere motstand igjen når seks ligakamper gjenstår av serien. Den tøffeste nøtta for Chelsea er trolig neste kamp mot Everton (borte), mens Tottenham skal ut i tøffe kamper mot Arsenal (hjemme) og Manchester United (borte). Resten av kampene skal være overkommelig motstand, mens like fullt potensielle bananskall.

Friske bein

Tirsdagens motstander Southampton kommer til Stamford Bridge uten særlig annet enn æren å spille for. Klubben er så å si sikret spill i Premier League også neste sesong.

Virgil van Dijk er ute, mens Charlie Austin er usikker for gjestene. For Chelsea er Gary Cahill eneste spørsmålstegn, sammen med hvor mye helgens semifinale har tæret på kreftene.

Chelseas fem siste ligakamper har gitt tre seirer og to tap. Diego Costa og Eden Hazard ble hvilt store seler av semifinalen og bør ha friske bein til tirsdagens kamp. Southamptons fem siste har gitt to seirer, en uavgjort og to tap.

(©NTB)