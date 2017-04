Berges håndballunder er blitt bok

"Ubuntu – vi står sammen» kommer ut for salg i forbindelse med EM-kvalkampene mot Frankrike i starten av mai.

– Jeg begynte å drodle om en mulig bok etter EM i fjor. Noe var i ferd med å skje, nesten-laget var lagt i skuffen. Selv om det også kan sies å være et nesten-resultat (fjerdeplass), så var semifinale et gjennombrudd, sier forfatter Tore Sæther til NTB

– Under VM (sensasjonelt norsk sølv) ble tanken om bok reaktivert, og med finale ble det virkelig interessant å se nærmere på «hvorfor». Jeg tok kontakt med Christian to dager etter VM-finalen og spurte om han kunne tenke seg å bidra. Det kunne han altså.

– Hvorfor bok allerede nå?

– Jeg syntes, og synes, rett og slett det er en god anledning etter de to sterke mesterskapsprestasjonene. Og med mye tid sammen med CB og mange intervjuer føler jeg at jeg har fått tegnet et utfyllende bilde av prosjekt Berge.

De to har også tidligere jobbet sammen om en bok. «I kampens hete – og kampen mot kreften er ennå ikke overvunnet».

Den kom ut i 2008 og forteller om Berges kreftsykdom og vei tilbake fra den.

