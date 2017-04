Ajax døper hjemmebanen Johan Cruijff Arena

Bystyret i Amsterdam er blitt enig med Ajax om å endre navnet på Amsterdam Arena til Johan Cruijff Arena (med den nederlandske stavingen av Ajax- og Barcelona-stjernens navn). Cruyff døde i fjor etter lengre tids sykdom.

Ajax, arenaens styre og Amsterdam by sier at de ved navnebyttet vil gi sin hyllest til den beste fotballspilleren Amsterdam og Nederland noensinne har frambrakt.

Tirsdagens overenskomst er ventet å tre i kraft innen seks måneder.

Johan Cruyff ble født i Amsterdam og ble kjent som den fremste eksponent for Ajax' og Nederlands totalfotball tidlig på 1970-tallet. Under VM i 1974 ledet han landslaget til finalen før det ble tap for vertene Vest-Tyskland.

Han fikk senere suksess først som spiller og senere trener i Barcelona. Den katalanske storklubben besluttet tidligere i år å gi reservelagets arena navn etter Cruyff.

