– Inge Andersens sluttpakke verdt tre millioner kroner

– Sluttpakken kom med i hans avtale da han ble ansatt i 2004. Vi reforhandlet avtalen uten endringer på de 12 månedene i 2015. Sluttpakken er på cirka to millioner, som er vanlig, sa Idrettspresident Tom Tvedt til NTB etter at det klart at Andersen måtte slutte i jobben 27. mars.

Dokumenter Nettavisen har fått innsyn i viser derimot at sluttavtalen er mye større. Verdien på sluttpakken er på 2.950.000 kroner. I tillegg kommer feriepenger, pensjons- og forsikringsavtaler.

Andersen ønsker ikke selv å svare Nettavisen på spørsmål rundt sluttpakken og henviser til sin advokat Else Bugge Fougner.

– Når vi har forhandlet fram denne avtalen mener vi det er en avtale som reflekterer den totalvurderingen partene kom fram til basert på forhandlingene, sier Bugge Fougner til Nettavisen.

