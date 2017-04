Utsolgte tribuner i Sarpsborg mot RBK

Sarpsborg opplyser i en pressemelding at klubben fortsatt har 100 bortebilletter igjen, men at det bare er et tidsspørsmål før også de er revet vekk.

Dermed blir det fullt hus og 5.759 tilskuere på Sarpsborg stadion i storoppgjøret mot Rosenborg.

Aldri før har en Sarpsborg 08-kamp blitt utsolgt så tidlig.

Den tidligere tilskuerrekorden er på 5.137 tilskuere fra oppgjøret mot Vålerenga i 2015. Den rekorden er for lengst slått.

Serieleder Rosenborg har ett poengs forsprang på Sarpsborg på tabelltoppen foran mandagens kamp.

