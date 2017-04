Landslagssjefen planlegger VM uten Zucca

Hvorvidt Zuccarello kan hentes over til Paris og det europeiske kontinentet hvis Rangers eventuelt blir slått ut i løpet av VM-perioden og Norge fortsatt henger med, er det ikke tatt stilling til.

– I utgangspunktet har jeg ikke tenkt mye på Mats. Dette blir verre og verre jo lenger ut i sluttspillet vi kommer. Vi skal lande dette i løpet av uka, og så får vi se hva vi ender på, sier Thoresen til NTB.

Norges første kamp i mesterskapet er mot Frankrike 6. mai. Deretter er det gruppespillskamper slag i slag fram mot 16. mai. En eventuell kvartfinale spilles i Paris 18. mai.

Sluttspillserie

Zuccarello scoret to mål da Rangers tok seg til 2. runde av sluttspillet, og den første kampen i best av sju-serien mot Ottawa Senators spilles 27. april. Den fjerde finalekampen spilles 4. mai, den femte den 6. mai og en eventuell sjuende finale 11. mai.

Petter Thoresen har ingen tro på at Rangers taper fire på rappen mot Ottawa Senators.

– Og uansett er det ikke bare å sette seg rett på flyet for å rekke et VM. Ting skal ordnes, sier Thoresen.

Slovakia-kamper

Norges to siste oppkjøringskamper fram mot verdensmesterskapet spilles førstkommende fredag og lørdag mot Slovakia på Hamar.

– VM-troppen tas ut lørdag etter den siste kampen. Troppen er på det nærmeste klar. Det er bare et par spillere som dessverre må ut. Slik er det bare.

Andreas Martinsens Washington Capitals ble slått ut av nettopp New York Rangers i 1.-runden av sluttspillet. Martinsen har for lengst signalisert at han ville spille for Norge i VM om anledningen bød seg.

– Betyr det at Martinsen er med for Norge allerede mot Slovakia?

– Andreas har en del ting å ordne etter at sesongen er over, men vi har et ønske om at han kan rekke en av kampene mot Slovakia, sier Thoresen.

(©NTB)