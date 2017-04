Åpent forsvar – åpen garderobe

Etter 0-2-tapet mot Brann, som kunne vært mye større, satt LSK-spillerne og deppet i garderoben. Som en av få klubber slipper Lillestrøm pressen inn i det aller helligste.

– Vi har hatt åpen garderobe en stund, både når vi vinner og taper, sier sportssjef Torgeir Bjarmann.

– Men det var vel ikke gitt at den skulle være åpen etter fire strake tap?

– Nei, vi må tåle å tape. Det er ikke medienes skyld at vi taper. Vi må ta det som mannfolk. Du får ikke gjort noe annet. Dette er mannfolkidrett. Da må du stå opp som mannfolk og vise at vi tåler dette, sier Bjarmann til NTB.

Den tidligere midtstopperen satt på sin faste plass på den gamle hovedtribunen på Åråsen søndag. Der fikk han se svakt forsvarsspill.

– Det ble litt puslete, innrømmer den tidligere bautaen.

Trener Arne Erlandsen snakket om engstelse i sitt lag etter at Brann lekte med hjemmelagets forsvar i vårkulda.

– Jeg kan si mye om dette, men det som skjer internt i garderoben er trenerens kontor, svarer Bjarmann når vi spør om hvordan spillerne og klubben takler motgangen med fire strake tap – den verste rekken i LSK siden 2011.

Ingen panikk

Sportssjefen avviser at det er panikkstemning på Åråsen.

– Nei, det er det ikke. Ikke etter fem kamper, men vi er absolutt ikke fornøyd, verken spillere, ledelse eller supportere med tre poeng. Det finnes ingen snarveier, slår Bjarmann fast.

Han og Erlandsen sto tett inntil hverandre i LSK-garderoben. Innimellom intervjuene fulgte duoen El Clásico i spansk fotball.

– Det er bare en ting som gjelder, å lære så fort som faen og tette igjen. Men vi må også sette noen sjanser, innrømmer Bjarmann.

– Vi har spilt fem kamper, og tre poeng er altfor dårlig. Vi var klar over, ikke at det ville bli nedrykkskamp, at prestasjonene ville svinge en periode. Vi trenger noen poeng. Det kommer, tror og håper sportssjefen.

Braaten i storform

Den som herjet mest med et vaklevorent LSK-forsvar var 34 år gamle Daniel Braaten.

– Det er vondt å rulle seg ut av senga om morgenen. Jeg er ikke like fresh, kjapp og myk. Du må bare bruke det du har, sa Braaten om hvordan kroppen er nå i motsetning til da han var fast landslagsspiller og fikk mulighetene i Toulouse og Bolton, og 52 A-landskamper for Norge.

Veteranen scoret sitt første seriemål for Brann.

– Det viktigste er at laget vinner, sa Braaten.

– Overrasket over at du får så mye plass?

– Det har noe med hvordan LSK skyver godt over på sidene. Når vi da vender spillet kjapt, får vi mye plass. Jeg vet ikke hva Lillestrøm hadde tenkt, men vi så før kamp at det ville bli mye plass dersom vi klarte å vende spillet raskt, sa Braaten.

