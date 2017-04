Rosenborg med første poengtap for sesongen: – Det er flaut

Serielederen hadde initiativet på hjemmebane mot Aalesund, men viste ikke sitt vante storspill på Lerkendal søndag.

– Vi er ikke fornøyd med at vi ikke scorer mål, og ikke minst at vi skaper så lite målsjanser. Vi må jobbe med det offensive spillet vårt, sa RBK-trener Kåre Ingebrigtsen til NTB.

Hjemmelagets angrepstrio Milan Jevtovic, Nicklas Bendtner og Pål André Helland har scoret to mål hver så langt denne sesongen, men mot Aalesund måtte samtlige gå av banen målløse.

– Det er skit. Det er ikke noe mer å si. Det er flaut og begredelig, og dette kan vi ikke være bekjent av. Det kjennes ikke ut som vi prøver ordentlig, sa Helland til NTB.

– Vi opptrer ikke som et lag, verken offensivt eller defensivt, fortsatte han.

Danske Nicklas Bendtner introduserte seg med et brak etter overgangen fra Nottingham Forest før sesongen med scoring i både første og andre serierunde, men har måttet se lenger etter nettsus siden.

Rosenborg gikk dermed på sitt første poengtap denne sesongen etter fire strake seirer. Kåre Ingebrigtsens menn beholder likevel serieledelsen med ett poengs margin til Sarpsborg 08 og Stabæk.

Hedenstad-skade

Aalesund ligger på sin side på en 12.-plass etter sitt andre uavgjortresultat for sesongen.

Rosenborg startet kampen på minussiden da Bundesliga-proffen Vegar Eggen Hedenstad måtte gå av med skade etter 16 minutter. Med ingen rene høyrebacker på benken ble Alex Gersbach kastet inn på venstre, mens debutant Birger Meling måtte over på høyrebacken.

– Det kunne gått bedre, men det ser ut som det går greit. Jeg tråkket over med venstre ankel. Det var fryktelig vondt. Jeg trodde det skulle gå bra, men etter et par situasjoner skjønte jeg at det ikke var noe vits å fortsette, sa Hedenstad til NTB.

Helland hadde to muligheter til å sende RBK i ledelsen før 24 minutter var spilt, men sleivet i avslutningsforsøket og nådde akkurat ikke fram i duell med Aalesund-keeper Andreas Lie.

Jevtovic hadde så langt kampens største sjanse ti minutter før pause da han fikk skyte upresset fra 16 meter, men Lie reddet.

Annullert scoring

Innbytter Mushaga Bakenga fikk høre nettsus etter 64 minutter, men trønderen var så vidt i offside i det den siste pasningen gikk fra Fredrik Midtsjø, i det som ellers var en praktkontring. Dommeren måtte derfor annullere scoringen.

Helland fant pannebrasken til Jørgen Skjelvik på en corner ikke lenge før slutt, men avslutningen var dårlig. Midtsjø plukket opp returen, men Aalesund fikk blokkert til ny corner, som ble klarert.

Aalesund fikk fem gule kort innenfor kampens siste ti minutter for å stoppe kontringer og forsinke spillet, og fikk lønn for strevet med ett poeng i Trondheim etter seks minutters tillegg.

