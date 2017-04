Rooney og Martial skjøt United til seier

– Det var et slag i ansiktet at Marcos Rojo og Zlatan Ibrahimovic ble skadet i europaligaen, men vi som kom inn i dag har gitt manageren noe å tenke på. Begge scoret. Det blir et massivt derby mot City på torsdag, sa Wayne Rooney etter kampen, ifølge BBC.

– Jeg føler meg sterk nå. Det var godt å score mål igjen, sa han om sin egen prestasjon.

Tabellfemmer United legger dermed press på byrival City på fjerdeplass i Premier League. United er kun poenget bak naboen, og lagene møtes altså til derby om få dager.

United tok ledelsen på flott vis etter 21 minutters spill på Turf Moor søndag. Anthony Martial, som ikke hadde startet i serien siden 1. april, fikk ballen på egen halvdel og førte den vekk fra Burnley-veteranen Joey Barton. Martial fant lagkamerat Ander Herrera ute til høyre, men fortsatte løpet mot mål. Herrera svarte med å finne Martial, og franskmannen avsluttet iskaldt i mål alene mot keeper Tom Heaton.

Rooney-nettsus

Wayne Rooneys framtid i United er usikker, men søndag fikk engelskmannen noe å juble for. Han hadde ikke startet en seriekamp siden 4. mars, men seks minutter før pause doblet spissveteranen ledelsen for United.

Anthony Martial ble spilt fint igjennom mot mål av Paul Pogba, men tidligere United-keeper Heaton blokkerte avslutningen. Ballen trillet imidlertid videre til Rooney, og han pirket den i mål fra kloss hold via Michael Keane – en annen Burnley-spiller med fortid i Manchester-klubben. Kanskje blir scoringen registrert som selvmål.

Burnley har vist seg som et sterkt hjemmelag denne sesongen, men Rooney og United kjørte kampen på bortegress. Robbie Brady var riktignok farlig frampå etter bare seks minutters spill, men avslutningen føk like over mål. Etter det var det United som skapte sjansene. Rooney fikk en god mulighet fra god posisjon etter åtte minutter, men Heaton avverget skuddet som gikk via et Burnley-bein.

Endringer

Marouane Fellaini fikk en stor mulighet etter corner like etter, men den storvokste belgierens heading gikk rett i hanskene til Heaton.

United gjorde åtte endringer fra laget som startet mot Anderlecht i europaligaen torsdag, men «vikarene» så ikke rustne ut. Spillere som Rooney, Martial og Matteo Darmian virket sultne på spilletid, noe som må ha gledet manager José Mourinho. Zlatan Ibrahimovic og Marcos Rojo pådro seg begge langtidsskader mot belgierne i midtuken.

Formsterke Marcus Rashford kom innpå et stykke ut i 2. omgang, men klarte ikke å finne nettmaskene denne gang.

Pogba ut

Burnleys kanskje største sjanse i kampen kom like før pause i søndagens oppgjør, men Andre Gray fikk avslutningen sin fra god posisjon blokkert av United-stopper Eric Bailly, som var gjestenes kanskje beste spiller.

Kampen ebbet ut i 2-0, tross noen farligheter fra bortelaget på tampen. Et skår i gleden for United var at Paul Pogba måtte gå av banen med en skade like før slutt. Han gikk imidlertid av banen for egen maskin. Eric Bailly måtte også ta telling på tampen, men kom seg på føttene.

Mens United jager en topp-fire-plassering, er Burnley nede på 15.-plass i Premier League. Sean Dyche og hans mannskap har fem poeng ned til nedrykksplass.

