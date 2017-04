Rangers fikk med seg Blues og Oilers

Mats Zuccarello bidro med to scoringer da Montreal Canadiens ble slått 3–1 og Rangers tok seg til NHL-sluttspillets kvartfinaler. Der venter enten Ottawa Senators eller Boston Bruins.

St. Louis Blues avanserte også, og klubben jakter sin første Stanley Cup-seier noen gang. De vant 4–3 etter forlegning i nattens kamp over Minnesota Wild, og dermed vant de finaleserien sammenlagt med overbevisende 4–1. I neste runde venter Nashville Predators som lekte med Chicago Blackhawks i 1. runde av sluttspillet.

Edmonton Oilers er også klare for neste sluttspillsteg etter nok en seier over San Jose Sharks. 3–1 ble tallenes lyd i kampen som gjorde at de vant finaleserien 4–2. Neste motstander blir Anaheim Ducks.

(©NTB)