Mbappé skjøt Monaco tilbake på tabelltoppen

Unggutten har vært en åpenbaring denne sesongen og har også scoret på bestilling i mesterligaen. Søndag spilte han igjen en avgjørende rolle.

Det var riktignok colombianske Radamel Falcao som innledet scoringene. Han sendte gjestene i ledelsen etter 36 minutters spill. Åtte minutter deretter doblet Mbappé til 2-0. Unggutten er med sine drøyt 18 år den yngste spilleren på 2000-tallet som har nådd 14 mål i en av de fem store ligaene i Fotball-Europa.

Den gamle rekorden tilhørte Manchester Uniteds Wayne Rooney.

I annen omgang reduserte Lucas Tousart for Lyon, men det holdt ikke til poeng. Monaco topper nå tabellen i Ligue 1 på bedre målforskjell enn Paris Saint-Germain. Laget fra fyrstedømmet har samtidig en kamp til gode.

Overraskelseslaget Nice måtte på sin side nøye seg med 1-1 borte mot Toulouse søndag. Dermed svinner tittelhåpet.

Nice har allerede sikret seg minst tredjeplass denne sesongen. Det betyr at overraskelseslaget fra middelhavskysten minst får en kvalifiseringsplass til neste sesongs mesterliga.

Med fire kamper igjen å spille er det samtidig seks poeng opp til Paris Saint-Germain og Monaco. Det betyr at sjansene for et svært overraskende seriegull begynner å bli ørsmå.

Nice møter riktignok PSG kommende søndag.

Nice startet søndagens møte med Toulouse med Mario Balotelli på benken. Italieneren kom inn to minutter før slutt, men kunne ikke forhindre at det ble poengtap.

(©NTB)