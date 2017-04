Brochmann-show da Tromsø ble ydmyket

– Førsteomgangen vår var svak, men i 2. omgangen så det bedre ut. Men det blir vanskelig når man kommer under 0–3. Vi er for ustabile. Vi må jobbe videre for å finne en god nok stabilitet. Nå skal vi reise til Aalesund og revansjere oss i neste runde, sa Tromsø-trener Bård Flovik til Eurosport etter kampen.

– Jeg er glad nå. Dette var en veldig god kamp for oss. Vi gjorde det treneren ba oss om å gjøre, sa Stabæks Luc Kassi, som bidro med to målgivende pasninger søndag.

Tromsø hadde sju poeng på sine tre første seriekamper, men fikk sesongens første tap borte mot Odd (0–1) sist. Søndag ble det et ydmykende tremålstap mot Stabæk på eget kunstgress. TIL står fortsatt med sju poeng, mens Stabæk er med helt i toppen med 12 poeng.

Formspissen Ohi Omoijuanfo sendte gjestene i føringen etter bare fem minutters spill på Alfheim. Tidligere Sandnes Ulf-, Jerv- og Sogndal-spiller Tonny Brochmann sørget for både 2–0 og 3-0, og til slutt kunne Stabæk reise hjem med tre viktige poeng i sekken.

Ohi-mål

Stabæk fikk en stor mulighet allerede etter to minutters spill i Tromsø. Hugo Vetlesen kom alene med Gudmund Taksdal Kongshavn i TIL-buret, men det var sisteskansen som gikk seirende ut av duellen.

Få minutter etter sto det imidlertid 1–0 til Stabæk. Luc Kassi slo presist inn fra høyre, og der stanget lagkamerat Omoijuanfo inn sin sjuende scoring for sesongen.

Tromsø fikk mulighet til å kvittere et kvarter etter baklengsmålet. Thomas Lehne Olsen ble nydelig frispilt alene med keeper, men angrepsspilleren avsluttet altfor svakt mot burvokter Sayouba Mandé. Ballen trillet flere meter utenfor.

Brochmann-perle

Lehne Olsen var frampå igjen like etter. Denne gangen var avslutningen god fra skrått hold, men Stabæk-keeperen avverget forsøket fra skrått hold.

Stabæk-spillerne holdt trykket oppe. Tortol Lumanza fikk til et godt skudd fra distanse etter 34 minutter, men Kongshavn klarte så vidt å avverge.

Vondt skulle likevel bli til verre for «gutan». Etter 39 minutter sto det nemlig 2–0 til gjestene. Danske Brochmann snurret seg inn i boksen, la ballen til rette og dunket inn Stabæks andre scoring i oppgjøret.

Tre minutter før pause sto det 3–0. Nevnte Brochmann fikk ballen fra Luc Kassi, og han dunket den like godt i krysset fra distanse.

Holdt unna

Tromsø prøvde å starte en snuoperasjon etter hvilen, men det ville seg ikke for Bård Floviks mannskap. Thomas Lehne Olsen fikk et par solide muligheter til å redusere for hjemmelaget, men skuddfoten var ikke godt nok stilt inn denne søndagen.

Gjermund Åsen fikk en kjempesjanse etter 76 minutter, men fra kort hold satte trønderen ballen svakt utenfor. Stabæk kunne puste lettet ut.

TIL maktet ikke å skape spenning på tampen, og gjestene kunne juble for seier.

