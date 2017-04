Benteke rystet Liverpool

– Crystal Palace er et godt lag, men vi dominerte denne kampen. Likevel var vi ikke på vårt beste. Det var litt nerver. Men det er (flere) kamper igjen å spille, og vi skal være klare, sa Liverpool-manager Jürgen Klopp etter kampen, ifølge BBC.

– Dette viser karakteren vi har i laget vårt. Vi var mer kliniske enn Liverpool. Nå kan vi puste litt ut. Vi har 38 poeng, det har vært en god poengfangst de siste ti årene, sa Palace-manager Sam Allardyce, og viste til at laget hans nå har en bra luke ned til nedrykk.

Philippe Coutinho sendte Liverpool i føringen etter 24 minutters spill, men to Benteke-scoringer snudde kampen for gjestene. Det endte med en overraskende ettmålsseier til Sam Allardyce og co. i søndagens oppgjør.

Dét var en stor strek i regningen for hjemmelaget. Jürgen Klopps mannskap ligger fortsatt på tredjeplass i serien, men har både Manchester City og Manchester United pustende i nakken.

United, som slo Burnley 2–0 tidligere søndag, er tre poeng bak Liverpool, men har to kamper til gode. Tabellfirer City er to poeng bak, men har også to kamper til gode.

Oppskriftsmessig

Liverpool hadde mye ball i starten, men klarte ikke å trenge igjennom et hardtarbeidende Palace-lag. Og det kom varselskudd fra gjestene etter 21 minutter. Tidligere Liverpool-spiss Benteke fikk løsnet skudd, men belgierens avslutning curlet utenfor.

Like etter tok hjemmelaget oppskriftsmessig ledelsen. Coutinho curlet vakkert inn et frispark fra langt hold, og Liverpool-manager Klopp kunne smile bredt.

Liverpool fortsatte presset etter 1-0-scoringen. Emre Can fikk en god mulighet inne i boksen sju minutter før hvilen, men midtbanemannen sleivet ballen svakt utenfor.

Nevnte Benteke fikk gult for filming like etter, men tre minutter før pause var det han som kunne smile bredt. Yohan Cabaye slo presist inn fra høyrekanten, og Benteke takket og bukket for serveringen. Han satte ballen opp i nettaket fra kort hold til 1–1.

Belgieren fikk en ny mulighet rett før pausesignalet, men skuddet ble da reddet av Simon Mignolet i Liverpool-buret.

Nesten for Coutinho

Etter pause fortsatte Liverpool presset, og målscorer Coutinho fikk en kjempesjanse i det 51. spilleminutt. Brasilianeren tråklet seg inn i boksen, men avslutningen hans ble med nød og neppe blokkert av Palace-forsvarer James Tomkins. Coutinho ble revet og slitt i av Palace-forsvaret i forkant av avslutningen, men Liverpool-stjernen fikk ikke straffespark.

Sju minutter etter ble Roberto Firmino spilt fram alene mot keeper av lagkamerat Lucas, men førstnevnte rakk så vidt ikke fram, naturlig nok til gjestenes store lettelse.

Så kom sjokkscoringen på Anfield etter 74 minutters spill. Palace fikk kjempet seg til corner, og dødballen ble presist slått inn av Jason Puncheon. Foran mål fikk Benteke stå mutters alene og stange inn 2–1 til bortelaget, hans femte mål på de fem siste kampene. Benteke svarte med en reservert feiring mot gamleklubben, men så like fullt ut til å stortrives.

Liverpool kastet på Alberto Moreno, Trent Alexander-Arnold og Marko Grujic i jakten på utligning, men Palace holdt unna for presset på tampen. Dermed har London-laget fått en luke på sju poeng ned til nedrykksstreken.

(©NTB)