Balotelli på benken da Nice tapte terreng

Nice har allerede sikret seg minst tredjeplass i den franske toppserien denne sesongen. Det betyr at overraskelseslaget fra middelhavskysten minst får en kvalifiseringsplass til neste sesongs mesterliga.

Med fire kamper igjen å spille er det samtidig seks poeng opp til ligaleder Paris Saint-Germain. Det betyr at sjansene for et svært overraskende seriegull begynner å bli ørsmå.

Lagene møter hverandre riktignok kommende søndag.

Monaco gjeninntar tabelltoppen med seier mot Lyon senere søndag.

Nice startet søndagens møte med Toulouse med Mario Balotelli på benken. Italieneren kom inn to minutter før slutt, men kunne ikke forhindre at det ble poengtap.

(©NTB)