Adegbenro-show gjorde Odd svimmel

21-åringen kan gi økonomisk helt skadeskutte Viking sårt tiltrengte millionmidler i løpet av sommeren. Nigerianeren er i en egen klasse i Viking-stallen.

Han fikk trampeklapp da han gikk av banen ti minutter før slutt.

Ute på venstrekanten gjorde han mye ugagn mot fjorårets bronselag, og vanligvis solide Ruud må ha blitt småsvimmel innimellom.

Det var fra rett foran mål Viking-stjernen ordnet 1–0. Adegbenro stupheadet innlegget fra Claes Kronberg inn via stolpen. Avslutningen var selvfølgelig umulig å stoppe for Odd-keeper Sondre Rossbach.

Like før timen var spilt sto Adegbenro for forarbeidet. Landslagsaktuelle Fredrik Semb Berge ble helt parkert i forkant av scoringen.

Adegbenro gjorde jobben enkel for Mathias Bringaker. Han bredsidet et hardt innlegg inn til 2–0 fra kort hold.

Adegbenro var ikke ferdig for kvelden. Han sendte et innlegg i hånden på Espen Ruud og sikret Viking et straffespark. Det scoret André Danielsen sikkert på.

Odd har fått en meget treg start på sesongen. Allerede etter fem serierunder har skiensklubben gitt fra seg så mye som ni poeng.

Fikk sjansen

Odd-trener Dag-Eilev Fagermo lot både Olivier Occean, Joakim Våge Nilsen og Fredrik Nordkvelle spille fra start søndag.

Ifølge lokalpressen i Skien har alle tre avslått kontrakt-tilbudene de er forelagt den siste tiden. Forhandlingene har gått i lås.

Men tross nei, nei og nei fikk trioen plass i førsteoppstillingen.

Gjensyn

Odd fortsetter Eliteserien med hjemmekamp i neste runde. Søndag kommer telemarkingen og tidligere Odd-spiller Ronny Deila og Vålerenga på besøk i Skien.

VIF fikk seg et lite løft med hjemmeseier over Sogndal søndag.

Viking har en tøff oppgave foran seg med vestlandsderby mot Brann borte lørdag. Det er å håpe på bedre underholdning enn i fjor.

Da endte kampen 0–0.

