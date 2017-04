Thiago berget Bayern-poeng, Nyland mot nedrykk

Stoke-utleide Bojan Krkic sendte gjestene Mainz i føringen etter bare tre minutters spill mot Bayern München på Allianz Arena lørdag. 26-åringen er nå én av kun sju spillere som har scoret i hver av de fire store ligaene i Fotball-Europa (Tyskland, Spania, England og Italia).

Den tidligere Barcelona- og Roma-spilleren hadde med andre ord dobbel grunn til å feire, men måtte se at Bayern-veteranen Arjen Robben utlignet etter et drøyt kvarters spill.

Daniel Brosinski sendte igjen Mainz i føringen fra straffemerket fem minutter før hvilen, men tidligere Barcelona-spiller Thiago Alcántara brakte balanse i regnskapet et drøyt kvarter før full tid. Flere scoringer ble det ikke. Dermed endte det 2-2 i München.

Fire mål

Bayern røk ut mot Real Madrid i mesterligaen i midtuka, men i hjemlig serie har Carlo Ancelottis mannskap god kontroll. Bayern (70 poeng) har ni poeng ned til Leipzig, men har en kamp mer spilt enn tabelltoeren. Tabelltreer Hoffenheim, som spilte 1-1 borte mot Köln fredag, er seks poeng bak Leipzig igjen. Dortmund på fjerdeplass spiller borte mot Mönchengladbach senere lørdag.

I bunnen av Bundesliga gikk Ørjand Nylands Ingolstadt på et surt 2-4-tap hjemme mot tabellsekser Werder Bremen. Dario Lezcano sendte vertene i føringen etter 32 minutter, men Max Kruse utlignet fra straffemerket like før pause. Pascal Gross, også han på straffe, sørget for 2-1 til Ingolstadt, men Max Kruse ordnet både tre poeng og fire mål med sine scoringer til 2-2, 3-2 og 4-2 for Werder Bremen.

Ørjan Nyland var ubenyttet reserve for hjemmelaget.

Ingolstadt ligger nest sist på tabellen. Det er fem poeng opp til sikker plass. Dermed begynner det å se stygt ut med tanke på fornyet kontrakt på øverste nivå.

Bunnlaget vant

Tabelljumbo Darmstadt ligger sju poeng bak Ingolstadt, noe som gjør laget enda mer fortapt enn Nyland og co. Lørdag fikk jumboen likevel en opptur. Da ble Hamburg slått 2-1 på bortebane.

Aytac Sulu og Felix Platte sørget for 2-0-ledelse til gjestene. Et selvmål av Fabian Holland sørget for 1-2 på tampen, men Darmstadt holdt unna.

I de to øvrige kampene slo Eintracht Frankfurt Augsburg 3-1, mens Rune Almenning Jarstein og Per Ciljan Skjelbred hjalp Hertha Berlin til 1-0-seier mot Wolfsburg.

