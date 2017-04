Norsk seier i Fed Cup tennis – unngikk nedrykk

Helgø var den første av de i to i akson lørdag, og hun vant i to strake sett over Paulina Bakaite. 17 år gamle Helgø vant det første settet 6–3 og det andre 7–6 etter at det endte 7–4 i tiebreak.

Norge er i euroafrikansk sone nivå i Fed Cup, og med én seier til ville de holde seg i divisjonen. Og Norges antatt beste spiller, Ulrikke Eikeri, gjorde jobben sin. Hun var opp imot Joana Eidukonyte, og også Eikeri vant i to strake sett 6-3, 6–4.

Norge spiller i 2.-divisjon også i 2018.

– Det var tøffe kamper. Litauen spilte på hjemmebane, men vi var hakket bedre i begge kampene, sier landslagskaptein Jørgen Vestli til Tennis-Norge.

Norge endte opp med nedrykkskamp etter at det ble 3.-plass i gruppespillet med svakere målscore enn Sverige og Slovenia.

(©NTB)