King scoret i Bournemouth-storseier

King scoret én gang og ligger nå fire mål bak Solskjærs sesongrekord (18 scoringer i 1996-97).

Tidligere Manchester United-junior King har fire kamper igjen på å ta rekorden. Bournemouth har igjen Sunderland (B), Stoke (H), Burnley (H) og Leicester (B) før sesongen er omme.

Den norske landslagsspissen har for øvrig scoret elleve mål i 2017. Det er fem mer enn lørdagens motstander Middlesbrough i samme periode.

25-åringen ga Bournemouth ledelsen etter kun to minutter lørdag. Marc Pugh la inn lavt fra spiss vinkel, og King satte ballen i mål.

Vondt ble til verre for et Middlesbrough i poengnød da Benik Afobe økte til 2-0 i det 16. minutt etter slett forsvarsspill av bortelaget. Den tidligere Arsenal-spissen fikk komme alene med keeper Brad Guzan, og hadde ingen problemer med å øke ledelsen.

Nordtveit fikk sjansen

Enda verre skulle det bli for bortelaget da dommer Graham Scott ga Gastón Ramírez det andre gule kortet etter bare tjue minutters spill. Det første kortet kom etter håpløs filming av midtbanespilleren, mens det andre kom etter en sen takling på hjemmelagets banehalvdel.

Basert på TV-bildene så det ikke ut til å være kontakt i situasjon nummer to, men Middlesbrough måtte spille 70 minutter med én mann mindre.

Etter å ha stått imot lenge, røynet det på for bortelaget i andre omgang. Pugh kom selv på scoringslista etter 65 minutter, før Charlie Daniels økte til 4-0 fem minutter senere.

Håvard Nordtveit fikk en sjelden sjanse fra start da West Ham tok imot Everton lørdag, og var med på å holde Everton til 0-0.

Nordmannen tok telling på grunn av kramper på overtid, men holdt hele kampen for hjemmelaget i London.

Vant med ti mann

Markus Henriksen satt på benken for Hull og fikk se lagkameratene sine sikre en meget sterk 2-0-seier mot Watford, til tross for at Hull var én mann mindre siden det 25. minutt.

Oumar Niasse fikk direkte rødt kort for å vise knotter i en takling på M'Baye Niang.

Etter en målløs første omgang klarte hjemmelaget å tippe kampen i sin favør. Først kontret Lazar Markovic inn 1-0 i det 62. minutt, før Sam Clucas økte til 2-0 på nydelig vis ni minutter senere.

Swansea fulgte opp seieren til nedrykkskonkurrent Hull med 2-0-seier mot Stoke. Fernando Llorente og Tom Carroll scoret i hver sin omgang.

Stoke hadde sjansen til å utligne til 1-1 fra straffemerket like før 2-0-scoringen, men Marko Arnautovic smalt straffen over tverrliggeren.

(©NTB)